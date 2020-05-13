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Внедорожник устроил массовое ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:14, 14 Мая 2020
фото: © dtpptz.ru
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На улице Гоголя внедорожник, проезжая перекресток, снес "девятку", которая от удара задела иномарку.

В минувшую среду, 13 мая, в 17.37 на пересечении улиц Гоголя и Анохина столкнулись три автомобиля автомобиля - ВАЗ-2109, Daewoo Nexia и внедорожника Chevrolet Niva.

Как сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии", ВАЗ-2109 выезжал на перекрёсток, двигаясь по улице Анохина со стороны центра, в это же время Niva двигалась по главной дороге, по улице Гоголя вниз.

Внедорожник протаранил "девятку", оказавшуюся у него на пути. От удара "ВАЗ" отлетел на автомобиль Daewoo Nexia, который ожидал своей очереди проезда перекрестка.

Транспортные средства получили механические повреждения.

По информации ГИБДД Петрозаводске, в ДТП пострадал 38-летний водитель "девятки", ему оказана разовая медицинская помощь.

Видеокамера компании "Ситилинк" запечатлела момент ДТП.

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Комментарии

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бюджет
2020-05-14 11:05:10
На Ниве совсем с головой не дружит.
Игорь
2020-05-14 10:35:27
Мгновенная карма.
АК
2020-05-14 10:22:11
Водителя Нивы оштрафовать за непропуск перехода.
Гость
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