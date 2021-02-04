Внедорожник в Петрозаводске пошел налево и устроил групповую аварию (ВИДЕО)

На Зареке столкнулись три автомобиля.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" попало ДТП, которое произошло сегодня днем, 5 февраля в 12.24, на пересечении ул.Луначарского и наб.Гюллинга.

На кадрах видно, как внедорожник, пытавшийся повернуть налево, не предоставил преимущество автомобилю, двигавшемуся в прямом направлении. После столкновения легковушку отбросило на третий автомобиль, который стоял на встречной полосе.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения.