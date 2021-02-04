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Внедорожник в Петрозаводске пошел налево и устроил групповую аварию (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
15:07, 05 Февраля 2021
фото: © кадр из видео
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На Зареке столкнулись три автомобиля.

В объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк" попало ДТП, которое произошло сегодня днем, 5 февраля в 12.24, на пересечении ул.Луначарского и наб.Гюллинга.

На кадрах видно, как внедорожник, пытавшийся повернуть налево, не предоставил преимущество автомобилю, двигавшемуся в прямом направлении. После столкновения легковушку отбросило на третий автомобиль, который стоял на встречной полосе.

В результате столкновения транспортные средства получили повреждения.

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