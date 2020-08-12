Вниманию владельцев бизнеса в сфере социального предпринимательства

Успейте получить поддержку на маркетинговые услуги.

Заявки на поддержку принимаются до 20 августа.

Вы можете получить поддержку на маркетинговое продвижение вашего дела, если ваша работа связана с социальным предпринимательством.



Предложение будет интересно частному бизнесу, работающему в сферах:



- дополнительное образование, дошкольное и общее образование;

- услуги психолога;

- педагогические услуги;

- организация отдыха и оздоровления детей;

- медицинская и социальная помощь;

- частные музеи, театры, библиотеки, архивы;

- школы-студии, творческих мастерские;

- ботанические и зоологические сады;

- дома культуры и народного творчества.

Вы можете заказать такие услуги, как таргетированная реклама в соцсетях, контекстная реклама в поисковых сетях Яндекс и Google, ведение соцсетей, баннерная реклама и статейный маркетинг в интернет-СМИ. Как подать заявку и какой пакет документов необходим, читайте далее.

На правах рекламы