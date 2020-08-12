Вниманию владельцев бизнеса в сфере социального предпринимательства

Успейте получить поддержку на маркетинговые услуги.
Заявки на поддержку принимаются до 20 августа.
Вы можете получить поддержку на маркетинговое продвижение вашего дела, если ваша работа связана с социальным предпринимательством.
Предложение будет интересно частному бизнесу, работающему в сферах:
- дополнительное образование, дошкольное и общее образование;
- услуги психолога;
- педагогические услуги;
- организация отдыха и оздоровления детей;
- медицинская и социальная помощь;
- частные музеи, театры, библиотеки, архивы;
- школы-студии, творческих мастерские;
- ботанические и зоологические сады;
- дома культуры и народного творчества.
Вы можете заказать такие услуги, как таргетированная реклама в соцсетях, контекстная реклама в поисковых сетях Яндекс и Google, ведение соцсетей, баннерная реклама и статейный маркетинг в интернет-СМИ. Как подать заявку и какой пакет документов необходим, читайте далее.
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