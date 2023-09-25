«Вновь горькая весть», — глава Карелии рассказал об еще одном погибшем на СВО

Уроженец Петрозаводска не вернулся со спецоперации.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об еще одном погибшем на СВО — петрозаводчанине Вячеславе Андрееве. Уроженец столицы Карелии служил в гранатометном отделении.

«И вновь горькая весть: в ходе СВО погибли три наших земляка. Алексей Суханов, петрозаводчанин, оператор отделения взвода противотанковых управляемых ракет. Никита Евсеев, житель поселка Надвоицы, командир отделения взвода противотанковых управляемых ракет. Вячеслав Андреев, петрозаводчанин, служил в гранатометном отделении. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким наших бойцов», — написал руководитель региона.

Напомним, ранее о двоих погибших — Алексее Суханове и Никите Евсееве — сообщили в администрации Сегежского района.