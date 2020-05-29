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Внучка Боярского показала роскошную грудь (ФОТО)

Новости. Вечерняя столица
21:30, 29 Мая 2020
фото: © instagram.com/boyarskaya.katerina
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Катерина сменила имидж, покрасившись в розовый цвет, и показала интимное фото.

Внучка Михаила Боярского Екатерина заработала популярность не каким-либо творческими талантами, а в первую очередь своей эффектной внешностью, пишет Bimru.ru.

Девушка ведёт отдельную страничку в Instagram, на которой часто делится своими яркими образами и хвастается эффектной фигурой. 

На недавнем фото внучка актера и музыканта расположилась на кровати в белом спортивном бюстгальтере, который подчеркивает её пышную грудь.

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