Внучка Боярского показала роскошную грудь (ФОТО)

Катерина сменила имидж, покрасившись в розовый цвет, и показала интимное фото.

Внучка Михаила Боярского Екатерина заработала популярность не каким-либо творческими талантами, а в первую очередь своей эффектной внешностью, пишет Bimru.ru.



Девушка ведёт отдельную страничку в Instagram, на которой часто делится своими яркими образами и хвастается эффектной фигурой.



На недавнем фото внучка актера и музыканта расположилась на кровати в белом спортивном бюстгальтере, который подчеркивает её пышную грудь.



