Внуку Шолохова показали в Петрозаводске Зарецкое кладбище

Потомок Нобелевского лауреата побывал в Карелии на открытии после реставрации Преображенской церкви Кижского погоста.

Внук известного советского писателя Михаила Шолохова оказался в числе гостей торжественной церемонии, которая прошла на заповедном острове Кижи. А после нее потомок Нобелевского лауреата и член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Алексанлр Шолохов посетил Крестовоздвиженский собор в Петрозаводске.

Как сообщили в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, почетного гостя встретил секретарь епархиального управления, священник Константин Павлюченко. Он провел для Александра Шолохова экскурсию по собору и Зарецкому кладбищу.