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Внуку Шолохова показали в Петрозаводске Зарецкое кладбище

Новости. Общество
11:50, 27 Июля 2021
фото: eparhia.karelia.ru

Потомок Нобелевского лауреата побывал в Карелии на открытии после реставрации Преображенской церкви Кижского погоста.

Внук известного советского писателя Михаила Шолохова оказался в числе гостей торжественной церемонии, которая прошла на заповедном острове Кижи. А после нее потомок Нобелевского лауреата и член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Алексанлр Шолохов посетил Крестовоздвиженский собор в Петрозаводске.

Как сообщили в информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии Русской православной церкви, почетного гостя встретил секретарь епархиального управления, священник Константин Павлюченко. Он провел для Александра Шолохова экскурсию по собору и Зарецкому кладбищу.

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Комментарии

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кир
2021-07-27 12:25:01
Заведовал музеем имени папы.
сашка
2021-07-27 12:00:42
Событие вселенского масштаба. Он всего то внук писателя и не более того.
Беня
2021-07-27 12:54:21
сашка, нифига. Он член Совета по культуре и искусству при президенте РФ :) Царев человек, а не внук :)
Гость
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