Во дворе дома в Костомукше иномарка сбила пенсионерку

В воскресенье в Костомукше автомобиль сбил 68-летнюю женщину, сообщает управление ГИБДД по Карелии.

ДТП произошло на улице Интернациональной в 12.30.

"55-летний водитель автомобиля Renault Logan при движении задним ходом по дворовой территории допустил наезд на пешехода – женщину 68 лет. В результате происшествия пешеход получила травмы и была госпитализирована в лечебное учреждение", - сказано в сообщении Госавтоинспекции.