Во время гулянки в поселке Карелии женщина умыкнула у гостя 5 тысяч рублей

В Сортавальском районе мужчина погулял с местными жителями и лишился 5 тысяч, сообщили в ВМД Карелии.

В полицию по Сортавальскому району обратился 25-летний житель административного центра. Он сообщил, что приезжал в гости к приятелю в один из поселков. Мужчины распивали спиртные напитки в компании других местных жителей, а утром заявитель обнаружил, что из кармана куртки пропала пятитысячная купюра.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую, 30-летнюю ранее несудимую гражданку. Именно у неё в квартире в день происшествия проходило застолье. По версии следствия, они похитила из куртки одного из гостей деньги, когда рядом никого не было. Впоследствии женщина потратила 5 тысяч рублей на собственные нужды.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.