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Жители Петрозаводска останутся без горячей воды из-за ремонта теплосетей

Новости. Общество
10:16, 17 Июня 2020
фото: © ТГК-1
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С 24 июня по 8 июля 13 районов города отключат от горячего водоснабжения, сообщили в филиале "Карельский" ПАО "ТГК-1".

Объекты городской системы теплоснабжения будут готовить к новому отопительному сезону.

В эти сроки будет отключено горячее водоснабжение следующих районов: Центр, Привокзальный, Сулажгора, Октябрьский, Первомайский, Голиковка, Зарека, Кукковка, Древлянка, Радиозавод, Перевалка, Рыбка, Пятый поселок.

Во время останова Петрозаводской ТЭЦ энергетики проведут ремонт градирен, дымовой трубы станции, включая очистку от зольных отложений, ремонты основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ, гидравлические испытания теплосетей. Также запланирован большой объем работ на важнейшей магистральной тепловой сети "Древлянка" под дорожным полотном верхнего Чапаевского кольца.

"Короткий период летнего останова позволяет осуществить профилактику и ремонт оборудования, которое в другое время всегда задействовано в теплоснабжении города. Проведение этих мероприятий обеспечит надежное функционирование всех механизмов станции и магистральных тепловых сетей в осенне-зимний отопительный период 2020-2021 годов", – отмечает директор Петрозаводской ТЭЦ филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Василий Карпов.

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Комментарии

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елпидифор
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Как-то не патриотично выглядит: парад Победы, всенародное голосование трудящиеся и даже члены ЕР будут встречать немытыми. Общественные бани-то хоть откроют, а если да, то в парилку в масках ходить придется?
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Да и хрен с ним, переключился на бойлер!
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