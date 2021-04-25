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Во вторник ночью в Карелии похолодает до минус 6 градусов

Новости. Погода
17:00, 26 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на 26 апреля рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во вторник будет облачная с прояснениями погода. Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью будет не больше 0, +2°С, днем +3, +5°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны небольшие, в ряде районов умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура ночью -3, +2°С, на севере местами опустится до -6°С, днем поднимется до +3,+8°С, на севере местами 0, +5°С.

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-26 17:11:14
Бабки в очереди у кассы говорят, что пока центральное отопление не отключат, по дачам не разъедутся. Им в магазинах интересней и деньги на любые деликатесы есть. А внуки только шашлыки жрать приезжают и пивное пойло хлестать.
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