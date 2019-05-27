Во вторник в Карелии потеплеет до +20

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О погоде на 28 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, во вторник будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь.
Ветер ночью юго-западный, днем – юго-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до +15, +17.
В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов возможен кратковременный дождь.
Ветер ночью юго-западный, днем – южный, юго-восточный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +2, +7 градусов, на севере местами похолодает до 0.
Днем температура поднимется до +15, +20 градусов, на севере будет +10, +15.
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