Во вторник в Карелии потеплеет до +20

О погоде на 28 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, во вторник будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой кратковременный дождь.

Ветер ночью юго-западный, днем – юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +5, +7 градусов, днем потеплеет до +15, +17.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов возможен кратковременный дождь.

Ветер ночью юго-западный, днем – южный, юго-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +2, +7 градусов, на севере местами похолодает до 0.



Днем температура поднимется до +15, +20 градусов, на севере будет +10, +15.