Вода пропадет в кранах жителей города Карелии

В пятницу на нескольких улицах Костомукши будет отключено холодное водоснабжение.

Сегодня, 5 марта, в Костомукше с 9 утра будет отключено холодное водоснабжение по улицам Берёзовая, 1-й Финский переулок, 2-й Финский переулок. Об этом сообщает газета "Новости Костомукши".

Причиной отключения являются плановые ремонтные работы. Водоснабжение обещают восстановить после завершения работ.

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