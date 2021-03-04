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Вода пропадет в кранах жителей города Карелии

Новости. Общество
09:31, 05 Марта 2021
фото: © alt.kp.ru / Олег УКЛАДОВ
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В пятницу на нескольких улицах Костомукши будет отключено холодное водоснабжение.

Сегодня, 5 марта, в Костомукше с 9 утра будет отключено холодное водоснабжение по улицам Берёзовая, 1-й Финский переулок, 2-й Финский переулок. Об этом сообщает газета "Новости Костомукши".

Причиной отключения являются плановые ремонтные работы. Водоснабжение обещают восстановить после завершения работ.

Ранее сообщалось, что онколог из Москвы внедряет новые методы диагностики в городе горняков в Карелии.

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