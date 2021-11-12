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Вода стала возвращаться в дома жителей райцентра Карелии, где произошли многочисленные аварии на сетях

Новости. Общество
07:15, 10 Декабря 2021
фото: Pixabay

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После ремонта водопровода в Кеми удалось поднять рабочее давление сети. Это позволило вернуть воду на верхние этажи домов.

По информации администрации Кемского района, 9 декабря уже не поступало жалоб от жителей Кеми в Единую дежурно-диспетчерскую службу на отсутствие воды в квартирах. Но на случай нехватки воды в городе продолжает работать водовозная машина, сообщается на сайте правительства Карелии.

«В результате ремонтных работ, проводимых на центральном водопроводе, рабочее давление сети удалось поднять до 2,6 кгс/см2. Это позволило вернуть воду на пятые этажи домов. В планах - ремонт еще одной точки магистрального водопровода, что создаст возможность для дальнейшего повышения давления и соответственно увеличения напора воды», - говорится в сообщении правительства региона.

В минувший четверг, 9 декабря, состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Карелии. Решением Комиссии определено дополнительно 3 млн рублей на восстановление водоснабжения в Кеми. Ранее на работы на водопроводе было выделено 16 млн рублей из республиканского бюджета. Сейчас в Кеми пытаются заменить 19 аварийных участков центрального водопровода.

В четверг министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Виктор Россыпнов отправился в Кемь контролировать ход ремонта сетей.

Напомним, в конце ноября глава администрации Кемского района Дмитрий Петров рассказал о росте числа прорывов водопровода и призвал жителей запастись водой. На центральном водопроводе в Кеми были зафиксированы многочисленные прорывы. В городе был введен режим функционирования «Повышенная готовность». В Рабочеостровске из-за неудовлетворительных результатов лабораторных исследований проб водопроводной воды, а также ненадлежащей организации водоснабжения населения поселка такой же режим введен с 12 октября.

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Комментарии

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избиратель
2021-12-10 10:00:43
"19 аварийных участков центрального водопровода."
Чем летом занимались республиканские и местные деятели ? Тут должно отставками пахнуть .
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