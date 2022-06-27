Вода вернулась в дома жителей поселка в Карелии на третьи сутки после аварии на сетях

Холодное водоснабжение поселка Куликово Лахденпохского района восстановлено.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, специалисты «Водоканала» провели аварийно-восстановительные работы в поселке Куликово. Водоснабжение 13 домов было восстановлено вечером 4 июля.

Напомним, 2 июля в поселке произошла утечка на водопроводе. Всего было отключено от холодной воды 13 домов, в которых проживает 185 жителей, из них 26 детей. При этом температура воздуха составляла более 25 градусов тепла. Подвоз технической воды жителям был организован 3 июля сортавальским подразделением Карельской республиканской поисково-спасательной службы и специалистами пожарной части № 27 по охране поселка Куркиеки.