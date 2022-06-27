Около 200 жителей поселка в Приладожье Карелии остались в жару без воды

В поселке Куликово Лахденпохского района 13 домов третьи сутки отключены от холодного водоснабжения.

В субботу, 2 июля, в 13:38 часов в ЕДДС Лахденпохского района поступило сообщение о том, что в поселке Куликово отсутствует холодное водоснабжение. В ходе проверки выяснилось, что произошла утечка на водопроводе. Всего отключено от холодной воды 13 домов, в которых проживает 185 жителей, из них 26 детей. При этом температура воздуха составляла более 25 градусов тепла. Об этом сообщили в Госкомитете Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

В воскресенье, 3 июля, работы на водопроводе в Куликово не проводились, поскольку на прошлой неделе бригада Водоканала работала в поселке Хийтола. Подвоз воду 185 жителям никто не организовал.

«В связи со сложившейся ситуацией, сотрудники ближайшей пожарной части №27 по охране поселка Куркиеки, подведомственной Госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, отправились на помощь людям», - говорится в сообщении Госкомитета.

Таким образом жители поселка получили техническую воду. Питьевую воду в Куликово используют из колодцев.

«Информация о ситуации доведена до прокуратуры Лахденпохского района», - сообщили в Госкомитете.

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