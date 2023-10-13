Вода затопила одну из улиц в крупном районе Петрозаводска

Жители города показали, как машины эффектно рассекают волны на одной из улиц Кукковки.
Житель Петрозаводска сфотографировал и снял на видео затопленную улицу карельской столицы на Кукковке.
Фото и видео горожанин опубликовал в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Балтийское море на улице Балтийской», — написал пользователь сети.
Петрозаводчанин уточнил: «Актуально на 8 утра воскресенья».
Он также добавил, что сообщил об этом в единую дежурно-диспетчеркую службу.
Под постом развернулось обсуждение.
Кто-то из горожан сообщил, что на Ригачина и Гоголя тоже море.
«Хорошо поливало ночью», — объснил один из петрозаводчан.
Петрозаводчане в целом с юмором комментировали публикацию.
«Спиннинг пробовали кидать? Может, камбала какая…» — написал например Иван Романьков.
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