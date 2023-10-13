Вода затопила одну из улиц в крупном районе Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео: Юрий Шурупов: паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

Жители города показали, как машины эффектно рассекают волны на одной из улиц Кукковки.

Житель Петрозаводска сфотографировал и снял на видео затопленную улицу карельской столицы на Кукковке.

Фото и видео горожанин опубликовал в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Балтийское море на улице Балтийской», — написал пользователь сети.

Петрозаводчанин уточнил: «Актуально на 8 утра воскресенья».

Он также добавил, что сообщил об этом в единую дежурно-диспетчеркую службу.

Под постом развернулось обсуждение.

Кто-то из горожан сообщил, что на Ригачина и Гоголя тоже море.

«Хорошо поливало ночью», — объснил один из петрозаводчан.

Петрозаводчане в целом с юмором комментировали публикацию.

«Спиннинг пробовали кидать? Может, камбала какая…» — написал например Иван Романьков.