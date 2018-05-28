Водитель автобуса в Петрозаводске переделал салон, чтобы побольше пассажиров вмещалось

В Петрозаводске аннулирована регистрация двух автобусов за несогласованное переоборудование салона, сообщили в ГИБДД города.

С 14 по 23 мая в Петрозаводске проходило региональное комплексное оперативно - профилактическое мероприятие "Автобус". Сотрудники Госавтоинспекции проверили техническое состояние автобусов, наличие и исправность тахографов, соблюдение водителями режима труда и отдыха, путевую документацию, наличие технического осмотра у автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров.

В ходе рейдов сотрудниками ГИБДД особое внимание уделялось пресечению нарушений, непосредственно влияющих на аварийность, совместно с представителями других служб проводилась отработка конечных пунктов и мест отстоя автобусов.

В ходе мероприятий проверено 288 автобусов, пресечено 170 нарушений правил дорожного движения водителями автобусов.

Из них:

- 24 водителя управляли транспортными средствами с техническими неисправностями, при которых эксплуатация запрещена

- 19 водителей нарушили правила пользования световыми приборами

- 37 водителей не пристегнули ремень безопасности

- 7 водителей нарушили требования сигнала светофора

- 6 водителей не предоставили преимущество в движении пешеходам

- 20 водителей разговаривали по телефону во время управления транспортным средством

- 21 водитель нарушил правила маневрирования

- 5 водителей нарушили правила остановки/стоянки

Кроме этого, к административной ответственности привлечено 3 должностных лица, ответственных за техническое состояние, за выпуск на линию автобусов с техническими неисправностями, при которых эксплуатация запрещена.

В рамках мероприятия было пресечено 2 факта управления автобусами, в конструкцию которых были внесены изменения без разрешения ГИБДД. По данным транспортным средствам была направлена информация в МРЭО ГИБДД по РК для принятия решения об аннулировании регистрации. В результате, регистрация данных транспортных средств была аннулирована.

Как пояснили в Госатоинспекции, в одном автобусе были сняты сиденья, чтобы побольше пассажиров влезало, а водитель второго автобуса оборудовал свое транспортное средство газовым баллоном и не сообщил никому.