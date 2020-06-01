Водитель автобуса в Петрозаводске получил штраф за разговор по телефону

Штраф в 1,5 тысячи рублей ждет водителя маршрутного автобуса, который разговаривал во время поездки по телефону без Bluetooth , сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска контролируют соблюдение водителями автобусов Правил дорожного движения как на маршрутах движения автобусов, так и на конечных пунктах.

Сегодня водитель маршрутного автобуса привлечен к административной ответственности за пользование во время движения транспортным средством телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей.