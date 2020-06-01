890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пьяному медику не разрешили бороться с коронавирусом на Белопорожских ГЭС в Карелии (ВИДЕО) 2
Новое
Сегодня 18:23
Заразившаяся коронавирусом жительница Карелии скончалась в больнице 8
Сегодня 09:00
Пожарные в Карелии спасли деревню от огня (ВИДЕО) 1
Сегодня 12:58
Убивший отца житель Карелии вышел из тюрьмы и зарезал брата 1
Сегодня 15:46
Пожилая женщина погибла на пожаре в Петрозаводске 1
Сегодня 06:40
В Карелии семьи с детьми от 3 до 16 лет начали получать выплаты в 10 тысяч рублей 1
Сегодня 12:23

Водитель автобуса в Петрозаводске получил штраф за разговор по телефону

Новости. Общество
16:23, 01 Июня 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
Загрузка...

Штраф в 1,5 тысячи рублей ждет водителя маршрутного автобуса, который разговаривал во время поездки по телефону без Bluetooth , сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска контролируют соблюдение водителями автобусов Правил дорожного движения как на маршрутах движения автобусов, так и на конечных пунктах.
Сегодня водитель маршрутного автобуса привлечен к административной ответственности за пользование во время движения транспортным средством телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

За данное нарушение предусмотрен административный штраф в размере 1500 рублей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-01 18:19:05
Давно пора, но это не штраф, а слёзы.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
26.05.2020, 09:19
Пенсионный возраст, возможно, придется снижать обратно из-за роста безработицы
29.05.2020, 17:15
Кому нужна такая охота?
25.05.2020, 11:42
Бегавшего по Петрозаводску лося обнаружили на пляже чуть живым (ВИДЕО)
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
26.05.2020, 11:01
В России за сутки умерло и выздоровело рекордное число инфицированных коронавирусом

Чтиво

29.05.2020 13:32
Без политики
Тестирование на антитела IgM и IgG начнётся в Петрозаводске с 27 мая
"Клиники на Чайкиной" открывают запись на экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к коронавирусу COVID-19 с применением высокочувствительной тест-системы SARS-CoV-2 Antibody Test.
В ТРЦ "Тетрис" открылся мебельный салон "МатрасовЪ"
29.05.2020 13:31
Сеть продуктовых магазинов "Перекресток" запустила масштабную акцию
29.05.2020 10:24
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»