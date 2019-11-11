Пенсионерка в Петрозаводске травмировалась при падении в автобусе

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Инцидент произошел 8 ноября на Древлянке, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
В пятницу, 8 ноября, в 17.20 в районе дома № 40 по Лесному проспекту водитель автобуса "ПАЗ" при начале движения от остановки допустил падение пассажира, входящего в заднюю дверь.
В результате ДТП 64-летний женщина получила травмы. Водитель с места происшествия скрылся, в последствии разыскан сотрудниками ГИБДД.
За 10 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 11 дорожно – транспортных происшествий с участием автобусов, в которых 16 человек получили травмы; из них 8 ДТП – по вине водителей автобусов.
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