Пенсионерка в Петрозаводске травмировалась при падении в автобусе

Инцидент произошел 8 ноября на Древлянке, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В пятницу, 8 ноября, в 17.20 в районе дома № 40 по Лесному проспекту водитель автобуса "ПАЗ" при начале движения от остановки допустил падение пассажира, входящего в заднюю дверь.



В результате ДТП 64-летний женщина получила травмы. Водитель с места происшествия скрылся, в последствии разыскан сотрудниками ГИБДД.

За 10 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 11 дорожно – транспортных происшествий с участием автобусов, в которых 16 человек получили травмы; из них 8 ДТП – по вине водителей автобусов.