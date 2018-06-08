Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Происшествия
09:54, 08 Июня 2018

Водитель автобуса в Петрозаводске устроил ДТП с пострадавшими

По теме

ВИДЕО: У Гоголевского моста автомобилист нарушил правила и устроил ДТП, в котором пострадал мотоциклист
08.06.18 09:30
ВИДЕО: Парашютист упал в Онежское озеро во время чемпионата Карелии
07.06.18 14:32
ВИДЕО: Фургон, легковушка и троллейбус попали в ДТП на Чапаева
07.06.18 12:04
Все новости
Загрузка...

На проспекте Александра Невского из-за невнимательности водителя автобуса произошло групповое ДТП с пострадавшими, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший четверг 7 июня в 20.30 на пр. Александра Невского, в районе дома № 73, 51-летний водитель, управляя автобусом "ПАЗ" во время движения отвлекся и совершил столкновение с другим "ПАЗиком", который отъезжал от остановки, после чего совершил наезд на стоявший автомобиль Skoda, за рулем которого находился 43-летний водитель.

В ЕДДС сообщили, что при столкновении пострадали несколько человек.

Им назначено амбулаторное лечение.

По теме

ВИДЕО: У Гоголевского моста автомобилист нарушил правила и устроил ДТП, в котором пострадал мотоциклист
08.06.18 09:30
ВИДЕО: Парашютист упал в Онежское озеро во время чемпионата Карелии
07.06.18 14:32
ВИДЕО: Фургон, легковушка и троллейбус попали в ДТП на Чапаева
07.06.18 12:04
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.06.2018, 12:55
Снег возвращается в Карелию
05.06.2018, 14:41
Пенсионерка из Карелии приехала на море, но там ее никто не ждал
05.06.2018, 19:40
ФОТО: Бывшая жена Аршавина разочаровала поклонников
01.06.2018, 10:29
"Сам справлюсь с божьей помощью"
04.06.2018, 14:07
Питкяранта закрывается
02.06.2018, 14:48
В России заморозят цены на бензин

Аналитика

Сегодня 09:51
Обществоведение
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет"
Жители поселка Деревянка Прионежского района переживают за своих детей, которые вынуждены учиться в "школе-сарае".
"Это – игра в договорняк" 1
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 8
04.06.2018 16:02
Питкяранта закрывается 5
04.06.2018 14:07
Древлянка без Алиханова 3
04.06.2018 12:54
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:59
Личное мнение
Город, в котором я родился, убивают 1
Режиссер Олег Липовецкий о том, как чиновники обрекают на вымирание Питкяранту.
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
Сомневаться нельзя верить. Расставьте акценты правильно!
05.06.2018 10:00
Радость до небес 1
01.06.2018 15:07
архив чтиво

Медиа

Ежегодные соревнования лучших спортсменов-парашютистов в Петрозаводске
07.06.2018 11:41
все фото и видео

Опрос

Где вы проведете отпуск этим летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»