Водитель автобуса в Петрозаводске устроил ДТП с пострадавшими

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На проспекте Александра Невского из-за невнимательности водителя автобуса произошло групповое ДТП с пострадавшими, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В минувший четверг 7 июня в 20.30 на пр. Александра Невского, в районе дома № 73, 51-летний водитель, управляя автобусом "ПАЗ" во время движения отвлекся и совершил столкновение с другим "ПАЗиком", который отъезжал от остановки, после чего совершил наезд на стоявший автомобиль Skoda, за рулем которого находился 43-летний водитель.
В ЕДДС сообщили, что при столкновении пострадали несколько человек.
Им назначено амбулаторное лечение.
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