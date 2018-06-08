Водитель автобуса в Петрозаводске устроил ДТП с пострадавшими

На проспекте Александра Невского из-за невнимательности водителя автобуса произошло групповое ДТП с пострадавшими, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший четверг 7 июня в 20.30 на пр. Александра Невского, в районе дома № 73, 51-летний водитель, управляя автобусом "ПАЗ" во время движения отвлекся и совершил столкновение с другим "ПАЗиком", который отъезжал от остановки, после чего совершил наезд на стоявший автомобиль Skoda, за рулем которого находился 43-летний водитель.

В ЕДДС сообщили, что при столкновении пострадали несколько человек.

Им назначено амбулаторное лечение.