Водитель автоцистерны попал в больницу после страшного ДТП под Петрозаводском

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии на трассе в Прионежском районе.

Напомним, в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложили фото и видео страшной аварии у деревни Половина. Фура оказалась в кювете.

Как рассказали «Столице на Онего» в Госавтоинспекции Карелии, по предварительным данным ДТП произошло сегодня, 13 мая, около 17.00 на 407 км трассы «Кола». Во время движения у автоцистерны лопнуло колесо. В результате большегруз съехал в кювет и перевернулся. Водителя доставили в больницу с травмами.

На этом же участке трассы оказался в кювете и легковой автомобиль.

Произошло ли столкновение автоцистерны и «леговушки, пока неизвестно.

Обстоятельства ДТП выясняются на месте сотрудниками ГИБДД.