Водитель без прав управлял пассажирским автобусом в Петрозаводске

Сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска пресечен факт управления маршрутным автобусом водителем, не имеющим права управления, сообщили в ведомстве.

В Петрозаводске проходит профилактическое мероприятие "Безопасный автобус".

Во вторник 19 марта автоинспекторы пресекли 11 нарушений правил дорожного движения водителями маршрутного транспорта, среди которых управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Как выяснилось, гражданин Азербайджана с водительским удостоверением Южной Осетии неделю назад устроился работать водителем автобуса в ООО "Паллада".

Водитель автобуса привлечен к административной ответственности. За данное нарушение предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Кроме этого, возбуждено административное расследование в отношении должностного лица ООО "Паллада". Штраф для должностного лица – 50 тысяч рублей.

Сообщение о нарушении лицензионных требований и условий будет направлено в Северный МУГАДН.