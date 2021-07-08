Водитель без прав пытался скрыться от наряда ДПС на трассе Карелии

На севере Карелии водитель внедорожника не остановился по требованию автоинспекторов и был оштрафован.

Как сообщается в паблике «Отделение МВД России по Муезерскому району», в минувший четверг, 8 июля в 15:25 на 94 км федеральной трассы «Тикша-Ледмозеро-Костомукша-Госграница с Финляндской Республикой» был остановлен автомобиль Great Wall под управлением 35-летнего водителя, который ранее был лишен прав. Изначально мужчина не выполнил законные требования сотрудников ДПС об остановке и пытался скрыться.

В отношении водителя составлены административные материалы. Мужчине грозит штраф от 500 до 800 рублей за попытку скрыться. Кроме того, за управление автомобилем без прав мужчина заплатит 30 тысяч рублей либо будет арестован на 15 суток.

За нарушение требований к перевозке детей водителя оштрафуют еще на 3 тысячи рублей.