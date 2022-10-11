Водитель BMW насмерть сбил лошадь на юге Карелии

ДТП произошло 29 октября в Сортавальском районе Карелии.

29 октября в районе поселка Реускула Сортавальского района водитель BMW насмерть сбил лошадь, говорится в сообщении паблика «Лахденпохья - навсегда!»



«По словам очевидцев, животное сбила машина BMW, которая после уехала с места проишествия. О состоянии водителя и автомобиля ничего не известно, полиция и другие службы не были вызваны на место ДТП», - говорится в сообщении.





Автор поста предупредил автолюбителей о табуне лошадей, которые выходят на проезжую часть в этом районе.