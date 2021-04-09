Водитель чуть не сбил пешехода на тротуаре, уходя от столкновения на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло на пересечении улиц Калинина и Загородная.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» выложили видео происшествия, которое зафиксировано сегодня, 10 апреля, около 17.00 на пересечении улиц Калинина и Загородная.

ДТП произошло, когда один участник происшествия двигался по улице Калинина по направлению к проспекту Невского, а второй поворачивал с Калинина на Загородную. Пытаясь уйти от столкновения водитель мчавшийся к проспекту, вылетел на тротуар, врезался в дерево, напугал пешехода и потерял диск с колеса.

Момент ДТП попал в объектив камер компании "Сампо.Ру".