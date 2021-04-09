Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Прокуратура пообещала помочь сироте из Петрозаводска с получением жилья после обращения на RT 5
Сегодня 09:15
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРВЫЕ КАНДИДАТЫ НА ПОСТ ГЛАВЫ ПЕТРОЗАВОДСКА, НЕЗАКОННАЯ ПЛАТНАЯ ПАРКОВКА И ОТРАВЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
09.04.2021 21:00
Фуры застряли на размытой объездной дороге в районе Повенца в Карелии (ВИДЕО) 5
Сегодня 12:01
Уникальные тренажеры появятся на набережной Петрозаводска 14
Сегодня 10:35
Стало известно, почему российские товары не нужны иностранцам 3
09.04.2021 20:40
Королева красоты сорвала корону с другой королевы и попала за решетку 2
09.04.2021 23:30
Мишустин предложил главам регионов организовать вакцинацию пожилых людей на дому 2
09.04.2021 22:00

Водитель чуть не сбил пешехода на тротуаре, уходя от столкновения на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
19:16, 10 Апреля 2021
фото: кадр из видео
Загрузка...

ДТП произошло на пересечении улиц Калинина и Загородная.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» выложили видео происшествия, которое зафиксировано сегодня, 10 апреля, около 17.00 на пересечении улиц Калинина и Загородная.

ДТП произошло, когда один участник происшествия двигался по улице Калинина по направлению к проспекту Невского, а второй поворачивал с Калинина на Загородную. Пытаясь уйти от столкновения водитель мчавшийся к проспекту, вылетел на тротуар, врезался в дерево, напугал пешехода и потерял диск с колеса.

Момент ДТП попал в объектив камер компании "Сампо.Ру".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
07.04.2021, 14:43
Кресло сити-менеджера Петрозаводска готовы занять четыре кандидата, один из которых "святой"
08.04.2021, 11:13
ДАВАЙТЕ ВЫБИРАТЬ: Кто должен стать кандидатом на должность главы Петрозаводска от КПРФ? (ОПРОС)
04.04.2021, 12:05
Наркотики обнаружены у одного из участников массовой аварии под Петрозаводском
03.04.2021, 15:10
Депутаты парламента Карелии придумали, как собрать денег на предстоящие выборы
04.04.2021, 12:51
Похитители ноутбука парализовали процесс строительства школы в Карелии

Аналитика

09.04.2021 12:50
Обществоведение
«Высший пилотаж финской архитектуры» 3
Старинная церковь в карельском поселке Леппяниеми пережила две войны, но оказалась забыта республиканскими властями.
Получит ли вторую жизнь здание бывшей школы на Волховской? 7
08.04.2021 11:50
"Озлобленность против России и Красной Армии" 6
07.04.2021 14:35
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
05.04.2021 11:51
10 тысяч не дожили 5
05.04.2021 10:00
Вся аналитика

Чтиво

09.04.2021 18:48
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
АО «ОРЭС - Петрозаводск» не скрывает информации об отключениях
09.04.2021 18:45
Выйду на uuličču, гляну на "село" 12
06.04.2021 09:15
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»