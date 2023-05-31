Водитель дорогой иномарки сбил подростка-велосипедистку в городе бумажников Карелии (ВИДЕО)

Вечером 6 июня в Кондопоге водитель иномарки сбил велосипедистку, сообщили в ГИБДД Карелии.
Во вторник, 6 июня, примерно в 18.30, у дома № 19 по улице Пролетарской в Кондопоге произошло ДТП с учестием несовершеннолетней велосипедистки.
По предварительным данным Госавтоинспекции Карелии, 32-летний водитель Infiniti сбил 15-летнюю девочку, которая на велосипеде пересекала пешеходный переход.
Подростка с травмами отвезли в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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