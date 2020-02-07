Водитель грузовика, растерявший камни на дороге в Карелии, шесть раз нарушил ПДД

В Прионежском районе из грузовика на дорогу выпали огромные камни, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе в деревне Педасельга произошло падение груза: огромные камни выпали из грузовика на перекрестке дорог, ведущих в Педасельгу и Ладву.



ГИБДД Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции в отношении 45-летнего водителя грузового транспорта Volvo, допустившего данное происшествие, составили административные материалы:

- по ст.12.2.1 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков);

- по ст.12.5.1 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена – отсутствие противооткатов)

- по ст.12.21 КоАП РФ (нарушение правил перевозки грузов);

- по ст. 12.27.1 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием);

- по ст.12.37.1 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

- по ст.20.25.1 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом).