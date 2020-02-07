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Водитель грузовика, растерявший камни на дороге в Карелии, шесть раз нарушил ПДД

Новости. Происшествия
10:50, 08 Февраля 2020
фото: ГИБДД Карелии
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В Прионежском районе из грузовика на дорогу выпали огромные камни, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе в деревне Педасельга произошло падение груза: огромные камни выпали из грузовика на перекрестке дорог, ведущих в Педасельгу и Ладву.


ГИБДД Карелии

Сотрудники Госавтоинспекции в отношении 45-летнего водителя грузового транспорта Volvo, допустившего данное происшествие, составили административные материалы:

- по ст.12.2.1 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков);
- по ст.12.5.1 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация ТС запрещена – отсутствие противооткатов)
- по ст.12.21 КоАП РФ (нарушение правил перевозки грузов);
- по ст. 12.27.1 КоАП РФ (невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием);
- по ст.12.37.1 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств).
- по ст.20.25.1 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-08 12:32:59
В стране Советов никто не отвечает за работу своей кровью, своей головой.
тезка Высоцкого
2020-02-08 12:20:20
а где то в параллельном мире
под вечер снова выпал снег
и люди тихо матерятся
ругают зиму с жэ кэ ха
новый
2020-02-08 11:58:05
Куркули переполошились за своими заборами.
Саныч
2020-02-08 12:16:57
новый переполошился у своего слепого монитора.
Лаврентий
2020-02-08 11:03:08
И что? Что-то изменится?
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