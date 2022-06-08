Водитель иномарки под Петрозаводском разбил свою машину при попытке избежать ДТП (ВИДЕО)

У поворота на Шую иномарка протаранила столб, пострадал молодой водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник, 5 июля, в 19.20 под Петрозаводском, у поворота на Шую произошло ДТП с пострадавшим.

По информации ГИБДД, 56-летний водитель Renault выехал на главную дорогу со второстепенной, не предоставив преимущества в движении автомобилю Ford Focus, за рулем которого находился 30-летний молодой человек.

Чтобы избежать столкновения, водитель Ford Focus вывернул руль, по касательной задел Renault, выехал с дороги и протаранил столб.

В результате ДТП 30-летний водитель получил травмы, ему была оказана разовая медицинская помощь.

Видео происшествия опубликовано в паблике «Подслушано у водителей ПТЗ/Карелия».