Водитель иномарки пострадал в ДТП под Петрозаводском (ВИДЕО)

ДТП произошло утром 28 октября на 2 км трассы "Кола" - подъезд к Петрозаводску, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 7.50 32-летняя женщина, водитель Citroen С4, не учла погодные условия – автомобиль занесло, и он выехал на полосу встречного движения. В результате Citroen С4 столкнулся с автомобилем Kia Spectra, за рулем которого находился 26-летний мужчина.



Водитель Kia пострадал.

У водителя Citroen С4 стаж вождения – 7 лет.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидец (©Олег Едошин) выложил видео с места аварии.