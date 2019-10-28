Водитель иномарки пострадал в ДТП под Петрозаводском (ВИДЕО)

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ДТП произошло утром 28 октября на 2 км трассы "Кола" - подъезд к Петрозаводску, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 7.50 32-летняя женщина, водитель Citroen С4, не учла погодные условия – автомобиль занесло, и он выехал на полосу встречного движения. В результате Citroen С4 столкнулся с автомобилем Kia Spectra, за рулем которого находился 26-летний мужчина.
Водитель Kia пострадал.
У водителя Citroen С4 стаж вождения – 7 лет.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" очевидец (©Олег Едошин) выложил видео с места аварии.
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