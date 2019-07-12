В ДТП в Петрозаводске пострадал один из водителей

ДТП произошло 11 июля на Лососинском шоссе, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 16.07 на Лососинском ш., 24 водитель автомобиля Mercedes-Benz при перестроении налево не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем BYD.

Пострадал 41-летний водитель BYD. Мужчине назначено амбулаторное лечение.