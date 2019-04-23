Водитель иномарки сбил 8-летнего ребенка в Петрозаводске

ДТП произошло на Хвойном переулке 22 апреля, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 17.05 на пер. Хвойном, 5 водитель Hyundai Solaris совершила наезд на пешехода 2010 г.р., который выбежал на проезжую часть из-за стоящего автомобиля.

Ребенок пострадал. Ему назначено амбулаторное лечение.