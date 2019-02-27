Водитель иномарки сбил пожилого мужчину в Петрозаводске

ДТП произошло 26 февраля на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Льва Толстого, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 9.15 на перекрестке пр. Александра Невского и ул. Льва Толстого 43-летний водитель Renault при повороте налево не уступил дорогу и совершил наезд на 59-летнего мужчину, переходящего проезжую часть.

Мужчина пострадал и был госпитализирован в БСМП.