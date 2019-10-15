Водитель иномарки сбил ребенка в Карелии

ДТП произошло на 263 км федеральной автодороги "А-121 "Сортавала", сообщили в ГИБДД Карелии.

В 17.30 51-летний водитель автомобиля Nissan сбил 8-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.



В результате ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.