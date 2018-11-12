Водитель иномарки в Карелии пострадал при съезде в кювет

В минувшие сутки на трассе " Вологда - Медвежьегорск " произошло ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Медвежьегорском районе в 21.00 на трасе "Вологда – Медвежьегорск" 44-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo", находясь в утомленном состоянии, совершил съезд в левый кювет.

В результате ДТП водитель получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.