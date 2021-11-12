Водитель иномарки выехал на "встречку" и устроил ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии

В ГИБДД Карелии рассказали подробности столкновения иномарки с фурами в Олонецком районе Карелии, где пострадали два человека.

В минувшее воскресенье, 9 января, в 13.35 в Олонецком районе на 269 км федеральной автодороги «Кола» произошло столкновение трех автомобилей.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречным грузовиком Iveco.

Обломками автомобилей был поврежден седельный тягач Scania, двигавшийся в попутном направлении с легковым автомобилем.

В результате ДТП пострадали два человека – водитель Skoda, 29-летний житель Ленинградской области, и 43-летний водитель Iveco, житель Санкт-Петербурга.

Ранее спасатели Олонецкого района опубликовали фото с места ДТП.