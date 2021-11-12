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Водитель иномарки выехал на "встречку" и устроил ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
11:03, 10 Января 2022
фото: пожарная охрана Олонецкого района Республики Карелия

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В ГИБДД Карелии рассказали подробности столкновения иномарки с фурами в Олонецком районе Карелии, где пострадали два человека.

В минувшее воскресенье, 9 января, в 13.35 в Олонецком районе на 269 км федеральной автодороги «Кола» произошло столкновение трех автомобилей.

По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с встречным грузовиком Iveco.

Обломками автомобилей был поврежден седельный тягач Scania, двигавшийся в попутном направлении с легковым автомобилем.

В результате ДТП пострадали два человека – водитель Skoda, 29-летний житель Ленинградской области, и 43-летний водитель Iveco, житель Санкт-Петербурга.

Ранее спасатели Олонецкого района опубликовали фото с места ДТП.

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Комментарии

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Беня
2022-01-10 12:05:20
Бороздил карельские дали на праздниках, волей-неволей произвел наблюдения. На Коле кащеев бессмертных хватает, вот пилишь тихонечко свои 90 на круизе, а они тебя словно стоящего на обочине делают. Не знаю куда они летят, толи их жареный петух в *опу клюнул, то ли в гости спешат, где вкусная водка киснет :)
Будь моя воля всем этим "летчикам" прилетело бы по ***** мешалкой :)
Д.Ю
2022-01-10 12:01:07
В Олонецком, Пряженском и Прионежском районе зимой в темноте почти невозможно обогнать фуру, особенно если из под неё летит снег. А фуры идут одна за одной. Либо тянуться за ней, либо рисковать.
Гость
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