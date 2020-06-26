Водитель иномарки вылетел в кювет в Карелии и получил тяжелые травмы

Как сообщили в Госавтоинспекции республики, молодой человек не справился с управлением и совершил ДТП.

Авария произошла 27 июня в 04 часа 40 минут на 23 км автодороги ст. Шуйская – Гирвас (Кондопожский район), сообщают в ГИБДД.

24 - летний житель Янишполя на автомобиле "Hyundai Solaris" не справился с управлением и совершил съезд с дороги.

Водитель доставлен в БСМП Петрозаводска, где госпитализирован в тяжелом состоянии для оказания медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске водитель иномарки сбил шестилетнюю девочку.