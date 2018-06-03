Водитель из Мурманской области погиб на трассе в Карелии, опрокинувшись в кювет

В Лоухском районе Карелии утром 3 июня в ДТП погиб водитель из Мурманской области, его пассажир получил травмы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 3 июня около семи часов утра в Лоухском районе в ДТП погиб водитель автомобиля " Opel Vectra".

Авария произошла на 7 км автодороги "Чупа - Малиновая Варакка". По предварительным данным, 31-летний водитель (житель Мурманской области), не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание автомобиля. Водитель погиб на месте ДТП, 32-летний пассажир получил травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка.

С начала года на дорогах Карелии в 258 ДТП 28 человек погибли, 344 травмированы.