Водитель из Мурманской области погиб на трассе в Карелии, опрокинувшись в кювет

По теме
Загрузка...
В Лоухском районе Карелии утром 3 июня в ДТП погиб водитель из Мурманской области, его пассажир получил травмы.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, 3 июня около семи часов утра в Лоухском районе в ДТП погиб водитель автомобиля " Opel Vectra".
Авария произошла на 7 км автодороги "Чупа - Малиновая Варакка". По предварительным данным, 31-летний водитель (житель Мурманской области), не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание автомобиля. Водитель погиб на месте ДТП, 32-летний пассажир получил травмы. Обстоятельства аварии устанавливаются, по факту ДТП проводится проверка.
С начала года на дорогах Карелии в 258 ДТП 28 человек погибли, 344 травмированы.
По теме
Выбор читателей
27.05.2018, 09:58
28.05.2018, 15:25
29.05.2018, 19:53
28.05.2018, 21:30
31.05.2018, 09:03
Аналитика
30.05.2018 10:49
Обществоведение
Специалисты Офтальмологического центра Карелии рассказали о выездной работе в Кемском районе, как принимали по 60 человек в день, а когда, уставшие, не могли отказать последнему пациенту, то представляли, что за помощью пришли их родные – мама, бабушка, отец…
29.05.2018 12:28
28.05.2018 14:25
25.05.2018 13:31
Чтиво
01.06.2018 15:07
Без политики
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов, которые подготовили к работе сотрудники АО "ПКС-Водоканал".
01.06.2018 10:29
29.05.2018 14:00
28.05.2018 10:27
Медиа
01.06.2018 10:20
Опрос
Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?
Комментарии