Водитель из Петрозаводска рискует лишиться прав за скрытый номер автомобиля

В Госавтоинспекции рассказали о превышении скорости на дорогах республики и борьбе с этим явлением.

Согласно статистике, приведенной ГИБДД Карелии, с начала 2022 года в республике было допущено порядка 290 тысяч нарушений скоростного режима, более 280 из которых были зафиксированы фото- и видеокамерами, установленными на опасных участках дорог.

При этом любители быстрой езды зачастую намеренно нарушают скоростной режим, пытаясь сделать автомобиль «незаметным» для камеры.

Так, автоинспекторы остановили автомобиль Lexus, водитель которого с помощью подручных средств скрыл регистрационный знак. Теперь 44-летнему петрозаводчанину грозит штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение прав на срок до трех месяцев.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей соблюдать скоростной режим.