Водитель кроссовера разогнался и устроил ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии

Массовая авария с двумя пострадавшими произошла в Пряжинском районе Карелии, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 20 декабря, в 8.00 в Пряжинском районе, на подъезде к поселку Матросы, 40-летний водитель автомобиля Kia Sportage допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Shevrole Lanos под управлением 26-летней женщины. От удара автомобиль Kia отбросило на полосу встречного движения, где произошло ДТП с автомобилем Нива.

В результате аварии травмы получили 40-летний водитель Нивы и его 38-летний пассажир.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает водителей при выборе скорости движения учитывать погодные и дорожные условия, исключить резкие маневры, соблюдать дистанцию между автомобилями.

На зимней дороге риск попасть в ДТП значительно увеличивается.

Не создавайте своими действиями аварийных ситуаций.

Берегите себя и своих близких.

Ранее спасатели опубликовали фото с места ДТП.