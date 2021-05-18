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Водитель легкового автомобиля в Петрозаводске не пропустил пожарную машину с включенным маячком (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
07:00, 19 Мая 2021
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Нарушение попало в объектив камеры наружного наблюдения компании «Сампо.ру».

В минувший понедельник, 17 мая, в 21.23 на перекрестке улицы Мелентьевой и Первомайского проспекта водитель легкового автомобиля в нарушение правил дорожного движения не предоставил преимущества для проезда пожарному автомобилю с включенными световыми сигналами.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» горожанка возмутилась, что непропуск пожарной машины был совершен, несмотря на недавно произошедшее смертельное ДТП, когда под колесами пожарной машины погиб таксист, не пропустивший транспорт со спецсигналом.

Напомним, 9 мая страшная авария в центре Петрозаводска унесла жизнь человека. Спешившие на вызов пожарные протаранили автомобиль такси, который не  пропустил служебную машину.

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