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Новости. Происшествия
08:46, 25 Сентября 2019
фото: Кадр из видео

Водитель легковушки сбил ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

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ДТП произошло на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 17.25 водитель Renault Logan выехал на запрещающий (желтый) сигнал светофора и сбил 8-летнего мальчика, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Ребенок пострадал. Ему назначено амбулаторное лечение.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего. 

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Комментарии

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petronik
2019-09-25 10:32:11
Вот тот случай, когда должна приехать нацгвардия и применить дубинки к этому негодяю.
кир
2019-09-25 11:05:17
petronik, дубинки надо применять всегда и часто. Наши люди слов и законов не понимают совсем.
Наталья
2019-09-25 10:15:42
Никто ребенку не помог!!!!!!!!!!!!!!Полз на коленях с рюкзаком от машины!!!!!!!!!!!!!Женщина рядом со своими катомками!Как стояла так и стоит!Хоть бы оставила свои пакеты!!!!!!!!!!!!!!!Помогла мальчику!!!!!!!!!!!Замороженные!!!!!!!!!!!!
Dredd
2019-09-25 11:30:58
Наталья, у нас это повсеместно. Практически при каждом ДТП, которое попало на видео, никто не бросается на помощь пострадавшим. В лучшем случае остановятся поглазеть.
ppppp
2019-09-25 09:24:03
Лишать прав таких ездунов.
кир
2019-09-25 11:03:34
ppppp, нет. Их надо лишать возраста.
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