Водитель легковушки сбил ребенка на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 17.25 водитель Renault Logan выехал на запрещающий (желтый) сигнал светофора и сбил 8-летнего мальчика, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Ребенок пострадал. Ему назначено амбулаторное лечение.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.