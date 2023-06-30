Водитель «Мерседеса» в Карелии сбил 13-летнего подростка на мопеде

Несовершеннолетний водитель мопеда получил травмы.

В поселке Матросы Пряжинского района 40-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz при выезде с второстепенной дороги допустил столкновение с мопедом, сообщили 3 июля в Госавтоинспекции Карелии.

За рулем мопеда Alpha RX11 был 13-летний подросток, который передвигался по пешеходной дорожке. В ДТП он получил травмы.

Сейчас по факту происшествия сотрудники инспекции проводят проверку.