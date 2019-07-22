Водитель мопеда в Карелии врезался в дорожное ограждение

В Олонецком районе водитель мопеда попал в ДТП, сообщает УГИБДД по Карелии.

В воскресенье утром на 305 км трассы "Кола" 44-летний мужчина на мопеде не справился с управлением и вылетел с дороги и врезался в дорожное ограждение. В результате происшествия водитель получил травмы.

Пострадавшему оказана медицинская помощь.