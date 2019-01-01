Водитель на иномарке не удержался на трассе в Карелии

В Прионежском районе водитель съехал с дороги в кювет и снес фонарь, сообщили в ГИБДД Карелии.

В новогоднюю ночь в 04.30 в Прионежском районе, дорога "Кола" Санкт – Петербург - Петрозаводск 438.8 км, водитель, управляя транспортным средством Mazda-3, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на опору уличного освещения.

В результате происшествия травмирован 32-летний водитель иномарки, житель Петрозаводска.