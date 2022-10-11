Водитель на кроссовере атаковал «Газель» на Сулажгорских Высотах в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Петрозаводске на перекрестке кроссовер при странных обстоятельствах протаранил фургон.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео с камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк», как 18 ноября в 12.26 на пересечении улиц Пограничной и Сулажгорские Высоты кроссовер не заметил «Газель» и протаранил ее, совершая левый поворот.
ДТП произошло при странных обстоятельствах.
Видео смотрите здесь.
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