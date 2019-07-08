Водитель на микроавтобусе врезался в дорожное ограждение на севере Карелии

В Муезерском районе микроавтобус въехал в дорожное ограждение на дороге к границе с Финляндией, сообщает УГИБДД по Карелии.

В 5.20 на 158 км автодороги Кочкома – госграница 25-летний водитель Fiat Ducato не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

В результате ДТП водитель получил травмы.