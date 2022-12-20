Водитель, насмерть сбивший пенсионера на «зебре» в Петрозаводске, был дважды судим за пьяную езду

Суд Петрозаводская принял к рассмотрению уголовное дело против водителя, который в июле 2022 года насмерть сбил 80-летнего мужчину на пешеходном переходе.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, вечером 2 июля 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своей Daewoo Nexia. На Лесном проспекте он разогнался до скорости более 75,6 км/ч, превысив установленное ограничение скорости в 60 км/ч. На нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу переходившему дорогу 80-летнему мужчине. От удара пенсионера перебросило через капот машины. Пострадавший скончался на месте ДТП.

Камера наружного наблюдения компании «Ситилинк» запечатлела момент аварии.

В ходе проверки было установлено, что виновник ДТП в 2019 году дважды привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, тогда судом ему были назначено наказание в виде обязательных работ.

Сейчас обвиняемый арестован. Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.