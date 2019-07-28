Водитель погиб при столкновении иномарок в Карелии

В Пряжинском районе столкнулись два автомобиля, погиб один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

В воскресенье на 390 км трассы "Кола" произошло столкновение между встречными автомобилями Hyundai и Mazda-3.

В ДТП погиб водитель Hyundai.

Обстоятельства аварии выясняются.