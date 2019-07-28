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Новости. Происшествия
16:12, 28 Июля 2019
фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Водитель погиб при столкновении иномарок в Карелии

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В Пряжинском районе столкнулись два автомобиля, погиб один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.

В воскресенье на 390 км трассы "Кола" произошло столкновение между встречными автомобилями Hyundai и Mazda-3.

В ДТП погиб водитель Hyundai.

Обстоятельства аварии выясняются.

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Комментарии

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бюджет
2019-07-28 20:36:09
2 полосы в одном направлении - вот дорога, причём встречные потоки разделять надо метров 10-15. А так эта дорога- русская рулетка. За пятницу, субботу убедился сколько дЭбилов на трассе Кола, обгоняют на сплошно, на двойной сплошной, на поворотах, в конце подъемов......как будто обезьяны за рулем.
кир
2019-07-28 21:45:37
бюджет, ведь это наши люди. Какие ни есть.
Гость
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