Водитель погиб при столкновении иномарок в Карелии

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В Пряжинском районе столкнулись два автомобиля, погиб один человек, сообщает УГИБДД по Карелии.
В воскресенье на 390 км трассы "Кола" произошло столкновение между встречными автомобилями Hyundai и Mazda-3.
В ДТП погиб водитель Hyundai.
Обстоятельства аварии выясняются.
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