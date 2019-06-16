Водитель погиб в перевернувшемся джипе в Карелии

В Сегежском районе перевернулся внедорожник, водитель погиб, сообщает УГИБДД по Карелии.

В субботу в 23.30 на 677 км трассы "Кола" водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением и допустил выезд на обочину, где автомобиль перевернулся в кювет.

46-летний водитель от полученных ранений скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.