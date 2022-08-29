Водитель, покалечивший ребенка в пьяном ДТП в Карелии, отправлен в колонию

В Олонце осужден молодой водитель, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и совершил наезд на 13-летнего ребенка, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в октябре 2021 года 29-летний житель Олонца в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «ВАЗ-21213», двигаясь по дороге в Олонце, совершил наезд на 13-летнего пешехода, который шел по обочине.

В результате ДТП ребенок получил травмы, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью. Во избежание уголовной ответственности обвиняемый с места происшествия скрылся, оставив потерпевшего без помощи в опасном для здоровья состоянии.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый находился под стражей. Установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.